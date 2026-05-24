Страшная атака по Киеву: авиаэксперт объяснил, какой маневр Россия провернула ночью

Ночью 24 мая Россия нанесла массированную комбинированную атаку по Украине. Враг наносил удар несколькими этапами, нагружая противовоздушную оборону различными типами вооружения.

Крылатые ракеты атаковали Киев с разных направлений и будто пытались взять столицу в клещи. Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что это затрудняет сопровождение и захват цели.

"Это классическая тактика воздушного нападения, когда с нескольких направлений атакуют. Это усложняет сопровождение и захват цели. Нужно работать с нескольких систем, чтобы иметь качественную возможность перехватывать. Так они делают с "Шахедами", с баллистическими ракетами. Но мы делаем все возможное для того, чтобы противодействовать даже этим сложным маневрам со стороны врага", – объяснил он.

Как бороться с этой тактикой?

Анатолий Храпчинский рассказал, что захватчики применили и крылатые ракеты из акватории Черного моря, со стратегической авиации, и баллистику, и дроны. Это существенная нагрузка системы противовоздушной обороны.

Надо развивать эшелонированную систему с большим количеством различных систем детекции, которая позволит не переключать режимы обнаружения и сопровождения цели, а каждому эшелону работать в соответствии с характеристиками воздушной цели. То есть если это "Шахед" или какой-то дрон, то он передается на малую ПВО, и так далее,

– сказал авиаэксперт.

По его словам, в Украине это частично работает, но недостаточно средств вооружения. Нужно развивать современную систему, где будет большое количество разнообразных средств радиолокации, однако они не должны быть дорогими. Если раньше можно было использовать одно средство радиолокации на 400 километров, то сейчас нужны десятки.

Атака на Киев: что известно?

Основной удар во время массированной атаки в ночь на 24 мая пришелся именно на Киев. Пострадали абсолютно все районы столицы. В частности, наибольшие повреждения получил Шевченковский район, а именно Лукьяновка. Там полностью выгорел рынок и ТЦ "Квадрат". Также пострадали здания вокруг и станция метро.

К сожалению, в результате атаки погибли два человека – мужчины в Бучанском и Обуховском районах. Также есть 69 пострадавших, 36 из которых – госпитализированы.

В целом по Украине Россия применила почти 700 целей. В Воздушных Силах ВСУ сообщили о 690 средствах воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 604 цели – 55 ракет и 549 дронов.