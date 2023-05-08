Сильно пострадал многоквартирный дом в Святошинском районе Киева. Владелец квартиры, который в момент атаки находился дома, рассказал журналистам детали жуткой атаки врага.

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Что спасло жизнь владельцу наиболее пострадавшей квартиры

Муж захотел остаться анонимом, ведь его родители до сих пор не знают, что в их квартиру прилетело. Он переживает за их здоровье, поскольку они уже в почтенном возрасте.

Журналистам мужчина рассказал, что в момент взрыва вместе с супругой находился в другом крыле квартиры. По его мнению, это спасло им жизнь. Именно их квартира больше всего пострадала после атаки дронами.



Разрушенная квартира / Фото Виталия Кличко

Он рассказал, что обломок прилетел в зал. После взрыва в доме исчез свет.

Взрыв был мощный. Исчез свет, понял, что разрушенный зал, услышал запах гари. Мы с женой были в другой комнате, к счастью. Мебель разорвало на куски, стены нет,

– вспомнил он.

"8 мая – второй день рождения"

Еще один житель этого дома Владимир рассказал, что волна взрыва от падения обломков дрона была настолько мощной, что его отбросило в другую комнату. Теперь мужчина считает 8 мая вторым днем рождения. В момент взрыва он находился в коридоре.

"Это мой второй день рождения, после того, как меня забросило в комнату второй взрывной волной", – сказал Владимир.

Муж проживал в квартире сам – его жена и ребенок за границей.



Как выглядит дом, в который попали обломки вражеского беспилотника / Фото Виталия Кличко

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