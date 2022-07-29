В ОП назвали трагедию в Еленовке одним из самых циничных преступлений со стороны россии

российские оккупанты обстреляли колонию с военнопленными в подконтрольной им Еленовке Донецкой области. При этом минобороны рф цинично обвинило в обстреле ВСУ.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины опровергли причастность к атаке и объяснили, что таким образом россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы. В Офисе Президента также отреагировали на трагедию, назвав обстрел колонии одним из самых циничных преступлений россии с начала войны.

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Обстрел колонии в Еленовке – спланированная и организованная россией акция

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавую провокацию россии во временно оккупированной Еленовке. На своем Телеграмм-канале он разобрал ужасную трагедию по пунктам.

По его словам, российские войска нанесли тщательно спланированный удар по колонии, где содержат военнопленных. В Еленовке для украинской армии нет оперативных военных целей. Кроме того, у ВСУ есть все инструменты для точной идентификации объектов, подлежащих уничтожению – складов с боеприпасами, оперативно-тактических штабов, топливных баз врага и т.д.

При этом масштабность и скорость информационной кампании российских пропагандистов, безусловно, указывает на то, что это была именно спланированная, организованная акция. В ОП знают, что за несколько дней до преступления часть военнопленных украинцев оккупанты перевели в барак, куда и пришлось попадание.

Классическая, циничная, продуманная false flag operation,

– подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента подтвердил заявление Генштаба, что цель "еленовского преступления" – скрыть все, что свидетельствует о масштабах российских военных преступлений и пыток, сорвать договоренности по обменам пленными, дискредитировать ВСУ и, в этом случае, конкретные модели иностранного оружия.

Точность Вооруженных сил Украины доказана многочисленными пожарами на российских складах, логистических пунктах, командных центрах и мостах Херсонщины. Когда Украина что-то уничтожает, это автоматически подтверждают разные средства фиксации,

– заметил чиновник.

Подоляк также отметил: российские истеричные заявления наперед, что удар нанесен по пленным украинским защитникам, это попытка создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против ВСУ. Реальные личности погибших при этом будут устанавливать украинская разведка и спецслужбы.

Во всяком случае, россияне умышленно, цинично, продуманно убили украинских пленных граждан. Это будет расследовать Офис Генерального прокурора и международные следственные группы. Очевидно, что, чувствуя приближение тактических поражений, россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промотировать их на глобальные рынки. Требуем также немедленной, твердой реакции ООН и других международных организаций – россия должна быть исключена из любых международных институтов,

– подытожил Михаил Подоляк.

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