К сожалению, в результате вражеских действий есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и сообщение Вадима Филашкина, начальника Донецкой областной военной администрации.

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Россия ударила по Константиновке

Оккупационные войска сбросили на Константиновку 4 управляемые авиабомбы. В результате атаки повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.

Будьте ответственными! Эвакуируйтесь,

– написал Филашкин.

Добавим, что в ГСЧС указали, что взрывы вызвали значительные разрушения частного жилого сектора. Чрезвычайники обнаружили под завалами тела 2 погибших и ликвидировали очаги пожара. По состоянию на половину 2 часов дня Филашкин сообщил о 7 раненых.

В общем спасатели разобрали 13 тонн строительных конструкций.

"Аварийно-спасательные работы, которые сейчас уже завершены, осложняли повторные обстрелы: из-за опасности их приходилось временно прекращать", – указали в ГСЧС.

Враг ударил по Константиновке / Фото Вадима Филашкина