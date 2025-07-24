Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру. Пострадавшие жители получили квалифицированную медицинскую помощь.

Смотрите также В Краматорске россияне убили ребенка, ударив по жилому дому, есть пострадавшие

Что известно об атаке на Константиновку?

Около 11:02 российская армия применила по Константиновке три ФАБ-250 с авиации. Бомбы поразили жилую застройку города.

На улице в момент атаки находились люди. Многие из них не успели укрыться. Так в результате обстрела КАБами погибли две женщины 48 и 59 лет. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Врачи диагностировали у горожан минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузию.

Также в Константиновке пострадали объекты инфраструктуры. Российскими бомбами повреждены пять многоэтажных, 8 частных домов, торговые заведения и автотранспорт.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления Россией.

Примерно в то же время оккупанты ударили КАБами по жилому комплексу в Харькове. Там повреждены многоэтажки, авто, трансформаторная подстанция. Ранения получили более 30 человек, среди них – трое детей.

Напомним, недавно враги совершили циничное преступление, нарушив гуманитарное право. В Торском, Донецкой области, российские военные расстреляли безоружного местного жителя, который просто ехал на велосипеде. Однако украинские военные быстро отомстили – они смогли ликвидировав трех причастных к преступлению оккупантов.