Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Гончаренко, главу Краматорской городской военной администрации.

Смотрите также Россияне ударили по Краматорску, повредив здание железнодорожного вокзала

Что известно об ударах по Краматорску

Российские войска нанесли 7 ударов по Краматорску. По предварительной информации, все по промзоне.

В результате ударов погиб 1 человек, еще 2 ранены. Один из раненых в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 6 мая Россия атаковала дронами Одесскую область, разрушив гражданскую инфраструктуру. Повреждены частные дома, учебное заведение и складские помещения.

В результате вражеской атаки в Одесском районе погиб 29-летний местный житель. Мужчина получил смертельные термические ожоги из-за повреждения линии электропередач. Еще один пострадавший, 19-летний парень, был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области в результате падения обломков дронов повреждены кровля частного дома и линия электропередач.