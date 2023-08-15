14 августа 2023 года россияне совершили ракетный обстрел Краматорска. По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.
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Что известно об обстреле Краматорска
Оккупанты нанесли удар по Краматорску около 23:23. Снаряды оккупантов попали в складские помещения, где хранились пищевые продукты. На площади 2400 квадратных метров возник пожар.
В результате обстрела под завалами оказались два грузчика. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оба погибли.
Кроме того, получила ранения 38-летняя кладовщик предприятия. Ее с легкими телесными повреждениями доставили в больницу.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России,
– сообщили в прокуратуре.
Журналисты "Суспильного" сообщили, что на предприятии был склад с продуктами, которые поставляли по всему Донбассу. Там хранились колбасы, замороженные продукты и много мороженого.
Продукты поставляли аж в Часов Яр. Несмотря на обстрелы. Недавно наши ребята там, обстрелы были. Чудом цели остались. И в Бахмут возили, пока можно было,
– рассказал сотрудник предприятия.
Какая ситуация в других городах Донецкой области
- На Волновахском направлении 1 человек погиб в Пречистовке, под огнем оказались Богоявленка, Новоукраинка и Угледар.
- На Донецком направлении с утра враг дважды обстрелял Авдеевку из Градов. В Очеретинской общине под обстрелами Соловьево, в Марьинской – Красногоровка.
- На Горловском направлении в Торецкой общине ранен 1 человек, повреждены 5 домов и инфраструктурный объект. В Соледарской общине обстреляны Васюковка и Раздолевка. В Константиновской общине под огнем Предтечино.
- На Лисичанском направлении ранен 1 человек в Ямполе Лиманской общины, а в Торском разрушен дом. Также в Звановской общине повреждены 6 домов в Звановке и 1 в Переездном.