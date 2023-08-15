14 серпня 2023 року росіяни здійснили ракетний обстріл Краматорська. За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.
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Що відомо про обстріл Краматорська
Окупанти завдали удару по Краматорську близько 23:23. Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались харчові продукти. На площі 2 400 квадратних метрів виникла пожежа.
Внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що обидва загинули.
Крім того, зазнала поранень 38-річна комірниця підприємства. Її з легкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії,
– повідомили в прокуратурі.
Журналісти "Суспільне" повідомили, що на підприємстві був склад з продуктами, які постачали по всій Донеччині. Там зберігались ковбаси, заморожені продукти та багато морозива.
Продукти постачали аж в Часів Яр. Попри обстріли. Нещодавно наші хлопці там, обстріл був. Дивом цілі залишились. І у Бахмут возили, доки можна було,
– розповів співробітник підприємства.
Яка ситуація в інших містах Донецької області
- На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Пречистівці, під вогнем опинились Богоявленка, Новоукраїнка і Вугледар.
- На Донецькому напрямку зранку ворог двічі обстріляв Авдіївку з Градів. В Очеретинській громаді під обстрілами Соловйове, у Мар'їнській – Красногорівка.
- На Горлівському напрямку у Торецькій громаді поранено 1 людину, пошкоджено 5 будинків і інфраструктурний об'єкт. У Соледарській громаді обстріляні Васюківка і Роздолівка. У Костянтинівській громаді під вогнем Предтечине.
- На Лисичанському напрямку поранено 1 людину у Ямполі Лиманської громади, а у Торському зруйновано будинок. Також у Званівській громаді пошкоджено 6 будинків у Званівці і 1 у Переїзному.