14 серпня 2023 року росіяни здійснили ракетний обстріл Краматорська. За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.

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Що відомо про обстріл Краматорська

Окупанти завдали удару по Краматорську близько 23:23. Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались харчові продукти. На площі 2 400 квадратних метрів виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що обидва загинули.

Крім того, зазнала поранень 38-річна комірниця підприємства. Її з легкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії,

– повідомили в прокуратурі.

Журналісти "Суспільне" повідомили, що на підприємстві був склад з продуктами, які постачали по всій Донеччині. Там зберігались ковбаси, заморожені продукти та багато морозива.

Продукти постачали аж в Часів Яр. Попри обстріли. Нещодавно наші хлопці там, обстріл був. Дивом цілі залишились. І у Бахмут возили, доки можна було,

– розповів співробітник підприємства.

Яка ситуація в інших містах Донецької області