Так, оккупанты обстреляли здание в Херсоне, которое для раздачи помощи использовали волонтерские группы и гуманитарные организации.

Кстати говоря Оккупанты попали в пункт Красного Креста в Херсоне: погибла волонтерка

Волонтер была отважной женщиной

Координатор гуманитарных вопросов ООН Дениз Браун подтвердил, что среди погибших была женщина-фельдшер Красного Креста. Браун была в шоке, какое место выбрали для своей цели оккупанты. Оно использовалось для поддержки гражданских, особенно пожилых людей, нуждающихся в помощи.

Мои мнения также с коллегами этой отважной женщины, которая сегодня погибла во время исполнения служебных обязанностей, работая фельдшером Общества Красного Креста Украины,

– подчеркнула Браун.

Обстрелы Херсона: что известно