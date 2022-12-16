Так, оккупанты обстреляли здание в Херсоне, которое для раздачи помощи использовали волонтерские группы и гуманитарные организации.
Кстати говоря Оккупанты попали в пункт Красного Креста в Херсоне: погибла волонтерка
Волонтер была отважной женщиной
Координатор гуманитарных вопросов ООН Дениз Браун подтвердил, что среди погибших была женщина-фельдшер Красного Креста. Браун была в шоке, какое место выбрали для своей цели оккупанты. Оно использовалось для поддержки гражданских, особенно пожилых людей, нуждающихся в помощи.
Мои мнения также с коллегами этой отважной женщины, которая сегодня погибла во время исполнения служебных обязанностей, работая фельдшером Общества Красного Креста Украины,
– подчеркнула Браун.
Обстрелы Херсона: что известно
- После того, как ВСУ освободили Херсонщину, оккупанты ежедневно обстреливают регион. К примеру, в видеообращении 15 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня захватчики обстреляли Херсонщину 16 раз.
- Однако на следующий день глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что было 30 обстрелов региона. Захватчики били из артиллерии, РСЗО и минометов.
- Только за день в области погибли 4 человека, еще 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
- За сутки 14 декабря российские обстрелы убили 3 человека, еще 13 жителей были ранены. От рук оккупантов погиб 8-летний мальчик.