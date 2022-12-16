Так, окупанти обстріляли будівлю у Херсоні, яку для роздачі допомоги використовували волонтерські групи та гуманітарні організації.

До речі Окупанти влучили у пункт Червоного Хреста в Херсоні: загинула волонтерка

Волонтерка була відважною жінкою

Координаторка гуманітарних питань ООН Деніз Браун підтвердив, що серед загиблих була жінка-фельдшер Червоного Хреста. Браун була шокована, яке місце обрали для своєї цілі окупанти. Воно використовувалось для підтримки цивільних, особливо людей похилого віку, які потребують допомоги.

Мої думки також із колегами цієї відважної жінки, яка сьогодні загинула під час виконання службових обов’язків, працюючи фельдшером Товариства Червоного Хреста України,

– наголосила Браун.

Обстріли Херсона: що відомо