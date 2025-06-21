Город был под массированной атакой россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Малецкого.

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Атака по Кременчугу

Мэр города сообщил, что во время вражеские ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики. Сейчас последствия уточняются, о которых сообщат в Полтавской ОВА.

К сожалению, в результате обстрела пострадали и жилые кварталы города,

– рассказал мэр Кременчуга.

По его словам, повреждены частные и многоквартирные дома, что выбиты окна, есть разрушение оконных рам. Кроме этого, зафиксировано повреждение легковых авто горожан.

К слову, в полиции Полтавщины сообщили, что после ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.

Они имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров. Также они напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.