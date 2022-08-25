россияне нанесли удар по Металлургическому району (Никопольскому шоссе). Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

К теме Жители Кривого Рога и Днепра слышали взрывы: в регионе – тревога

оккупанты обстреливают Днепропетровскую область

В результате обстрела в пятиэтажке частично разрушен балкон, повреждены грузовые автомобили, дорожное покрытие. На месте обнаружены кассетные боеприпасы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также обстреляны из РСЗО "Ураган" и "Смерч" приграничные территории Апостоловской и Широковской общин. Перебиты линии электроснабжения в селе Кошевое, пострадавших нет.

Сейчас саперы продолжают поиск неразорвавшихся боеприпасов. Местных жителей попросили быть очень осторожными и не подходить к незнакомым предметам и ни в коем случае их не трогать.

Кривой Рог обстреляли из РСЗО / фото "Свои"

Во время обстрела кассетные обломки снарядов попали по фуре / фото "Первый городской"

Днепропетровскую область беспощадно обстреляли на День Независимости

В День Независимости 24 августа российская ракета уничтожила частный жилой дом в поселке городского типа Чаплино в Синельниковском районе Днепропетровской области. В это время в доме были люди. Двоих детей и женщину эвакуировали живыми.

Впоследствии спасатели под завалами дома обнаружили третьего ребенка . 11-летний мальчик погиб на месте.

Вечером российские оккупанты снова ударили по Чаплино. На этот раз попали в железнодорожную станцию. На месте загорелись 4 вагона.

К сожалению, вечером 24 августа количество погибших возросло с 15 до 22. Предварительно Владимир Зеленский также сообщал о 50 раненых. Однако количество пострадавших может увеличиваться, ведь поисково-спасательные работы на железнодорожной станции будут продолжены.

Стоит посмотреть – россия обстреляла Днепропетровскую область с самолетов и "Градов": смотрите видео