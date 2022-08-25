росіяни завдали удару по Металургійному району (Нікопольському шосе). Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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окупанти обстрілюють Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілу у п’ятиповерхівці частково зруйновано балкон, пошкоджено вантажні автомобілі, дорожнє покриття. На місці виявлено касетні боєприпаси. На щастя, минулося без постраждалих.

Також обстріляні з РСЗВ "Ураган" та "Смерч" прикордонні території Апостолівської та Широківської громад. Перебито лінії електропостачання у селі Кошове, постраждалих немає.

Наразі сапери продовжують пошук боєприпасів, що не розірвалися. Місцевих жителів попросили бути вкрай обережними та не підходити до незнайомих предметів і ні в якому разі їх не чіпати.

Кривий Ріг обстріляли з РСЗВ / фото "Свої"

Під час обстрілу касетні уламки снарядів влучили по фурі / фото "Перший міський"

Дніпропетровщину нещадно обстріляли на День Незалежності

У День Незалежності 24 серпня російська ракета знищила приватний житловий будинок в селищі міського типу Чаплино, що в Синельниківському районі на Дніпропетровщині. У той час в будинку були люди. Двох дітей та жінку евакуювали живими.

Згодом рятувальники під завалами будинку знайшли третю дитину. 11-річний хлопчик загинув на місці.

Ввечері російські окупанти знову вдарили по Чаплиному. Цього разу влучили в залізничну станцію. На місці спалахнули 4 вагони.

На жаль, ввечері 24 серпня кількість загиблих зросла з 15 до 22. Попередньо Володимир Зеленський також повідомляв про 50 поранених. Проте кількість постраждалих може збільшуватись, адже пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть.

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