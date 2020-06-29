Пророссийские боевики открыли огонь по Крымскому 29 июня. В результате обстрелов ранения получили два бойца ВСУ.

Российские оккупанты били по позициям украинских защитников из запрещенных минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные открыли огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Актуально Ракета боевиков попала во двор жилого дома в Северном: что известно Что известно о состоянии раненых бойцов Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой их отправили в военный госпиталь, где оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Состояние здоровья раненых удовлетворительное. Обратите внимание! На протяжении 28 июня оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции. Враг выпустил ракету, которая попала во двор жилого дома. К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать. По данным разведки, украинские бойцы уничтожили двух и ранили одного боевика.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала