Боевики обстреляли Крымское из минометов: ранены двое украинских военных
Пророссийские боевики открыли огонь по Крымскому 29 июня. В результате обстрелов ранения получили два бойца ВСУ.
Российские оккупанты били по позициям украинских защитников из запрещенных минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные открыли огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
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Что известно о состоянии раненых бойцов
- Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
- Эвакуационной техникой их отправили в военный госпиталь, где оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
- Состояние здоровья раненых удовлетворительное.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала