Ракета боевиков попала во двор жилого дома в Северном: что известно
В течение 28 июня войска оккупанта 8 раз обстреляли украинские позиции. Враг выпустил ракету, которая попала во двор жилого дома. К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать. По данным разведки, украинские бойцы уничтожили двоих и ранили одного оккупанта.
Враг стрелял из запрещенного для размещения на линии соприкосновения оружия, сообщают в фейсбуке штаб ООС.
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Ситуация в районе ответственности группировки "Север"
- Неподалеку от Луганского войска оккупанта трижды обстреляли украинские оборонительные укрепления. Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В сторону Мироновского боевики стреляли из минометов 82-го калибра.
- А возле Новозвановки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ситуация в районе ответственности группировки "Восток"
- Боевики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.
- Также оккупанты подвергли опасности гражданское население, обстреляв Северное вблизи Торецка. Боевики выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома, а осколки повредили соседние здания.
- К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Потерь среди украинских защитников тоже.
По данным разведки, 28 июня украинские бойцы уничтожили двоих и ранили одного захватчика.
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Обстрелы были уже и 29 июня
С начала суток войска врага уже два раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Хутора Вольного. К счастью, обошлось без потерь.
Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал