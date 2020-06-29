В течение 28 июня войска оккупанта 8 раз обстреляли украинские позиции. Враг выпустил ракету, которая попала во двор жилого дома. К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать. По данным разведки, украинские бойцы уничтожили двоих и ранили одного оккупанта.

Враг стрелял из запрещенного для размещения на линии соприкосновения оружия, сообщают в фейсбуке штаб ООС. Обратите внимание В небе над оккупированным Донецком пролетел гигантский флаг Украины: видео Ситуация в районе ответственности группировки "Север" Неподалеку от Луганского войска оккупанта трижды обстреляли украинские оборонительные укрепления. Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

войска оккупанта трижды обстреляли украинские оборонительные укрепления. Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Мироновского боевики стреляли из минометов 82-го калибра.

боевики стреляли из минометов 82-го калибра. А возле Новозвановки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ситуация в районе ответственности группировки "Восток" Боевики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Также оккупанты подвергли опасности гражданское население, обстреляв Северное вблизи Торецка. Боевики выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома, а осколки повредили соседние здания.

вблизи Торецка. Боевики выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома, а осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Потерь среди украинских защитников тоже. По данным разведки, 28 июня украинские бойцы уничтожили двоих и ранили одного захватчика. Обратите внимание Российский оккупант держит тяжелое вооружение в Луганском аэропорту: доказательства ОБСЕ Обстрелы были уже и 29 июня С начала суток войска врага уже два раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Хутора Вольного. К счастью, обошлось без потерь.

Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал