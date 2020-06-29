Протягом 28 червня війська окупанта 8 разів обстріляли українські позиції. Ворог випустив ракету, яка потрапила на подвір’я житлового будинку. На щастя, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути. За даними розвідки, українські бійці знищили двох та поранили одного окупанта.

Ворог стріляв зі забороненої до розміщення на лінії зіткнення зброї, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Ситуація у районі відповідальності угруповання "Північ"

Неподалік Луганського війська окупанта тричі обстріляли українські оборонні укріплення. Бойовики гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

війська окупанта тричі обстріляли українські оборонні укріплення. Бойовики гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У сторону Миронівського бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру.

бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру. А біля Новозванівки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ситуація у районі відповідальності угруповання "Схід"

Бойовики використали гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки та Водяного.

Також окупанти наразили на небезпеку цивільне населення, обстрілявши Північне, поблизу Торецька. Бойовики випустили ракету з ПТУРа, яка потрапила на подвір’я житлового будинку , а осколки пошкодили сусідні будівлі.

поблизу Торецька. з ПТУРа, , а осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Втрат серед українських захисників теж.

За даними розвідки, 28 червня українські бійці знищили двох та поранили одного загарбника.

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Обстріли були вже і 29 червня

Від початку доби війська ворога вже два рази порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Хутора Вільного. На щастя, обійшлося без втрат.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал