У небі над окупованим Донецьком пролетів гігантський прапор України: відео
На честь Дня Конституції військові, волонтери і переселенці пустили з села Пісків у сторону Донецька величезний прапор. Синьо-жовтий стяг на кульках дістався свого місця призначення і замайорів над окупованим містом.
Прапор завдовжки 15 метрів запустили неподалік лінії розмежування, повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.
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Подібні заходи вже неодноразово проводили на Донеччині та Луганщині і найчастіше вони були присвячені Дню Конституції та Прапора України. Таким чином військові і волонтери намагаються підбадьорити українців "по ту лінію фронту".
Підкреслюють: про них ніхто не забув, Україна невдовзі поверне свої землі, а стяг замайорить у кожному окупованому місті.
Хоча пройшло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте спільно боротися за Україну. У нас все вийде і цей синьо-жовтий стяг буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську,
– зазначив волонтер на псевдо "Оскар".
Як відправляли прапор до окупованого Донецька – дивіться відео
Волонтери зазначили, що боялися, аби прапор не зачепився у деревах. Однак і погода, і природа посприяли тому, аби прапор дістався місця призначення.
Стяг побачили українці з Донецька та почали постити відповідні відео у соцмережах.