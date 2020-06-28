На честь Дня Конституції військові, волонтери і переселенці пустили з села Пісків у сторону Донецька величезний прапор. Синьо-жовтий стяг на кульках дістався свого місця призначення і замайорів над окупованим містом.

Прапор завдовжки 15 метрів запустили неподалік лінії розмежування, повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

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Подібні заходи вже неодноразово проводили на Донеччині та Луганщині і найчастіше вони були присвячені Дню Конституції та Прапора України. Таким чином військові і волонтери намагаються підбадьорити українців "по ту лінію фронту".

Підкреслюють: про них ніхто не забув, Україна невдовзі поверне свої землі, а стяг замайорить у кожному окупованому місті.

Хоча пройшло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте спільно боротися за Україну. У нас все вийде і цей синьо-жовтий стяг буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську,

– зазначив волонтер на псевдо "Оскар".

Як відправляли прапор до окупованого Донецька – дивіться відео

Волонтери зазначили, що боялися, аби прапор не зачепився у деревах. Однак і погода, і природа посприяли тому, аби прапор дістався місця призначення.

Трохи про те,як воно було)) @Analytic_center дуже переживав,щоб прапор раптом ні за що не зачепився. Не зачепився)))) pic.twitter.com/V4ODOQ43MO — Скажений Оскар (@magnat107557910) June 28, 2020

Стяг побачили українці з Донецька та почали постити відповідні відео у соцмережах.

Над Донецком был замечен флаг Украины!!

Вітання зі святом! pic.twitter.com/pcP11sgKjz — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 28, 2020

Видили флаг високо над Панфилова шахтой летел с стороне — Ukrop42 (@ukrop42) June 28, 2020