В честь Дня Конституции военные, волонтеры и переселенцы запустили из села Песков в сторону Донецка огромный флаг. Сине-желтый флаг на шариках добрался до своей цели назначения и взвился над оккупированным городом.

Флаг длиной 15 метров запустили неподалеку от линии разграничения, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.

Также по теме В День Конституции крымчане напомнили, что Украины нет без Крыма

Подобные мероприятия уже неоднократно проводили в Донецкой и Луганской областях и чаще всего они были посвящены Дню Конституции и Флага Украины. Таким образом военные и волонтеры пытаются подбодрить украинский "по ту линию фронта".

Подчеркивают: о них никто не забыл, Украина вскоре вернет свои земли, а флаг будет поднят в каждом оккупированном городе.

Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске,

– отметил волонтер с позывным "Оскар".

Как отправляли флаг в оккупированный Донецк – смотрите видео

Волонтеры отметили, что боялись, чтобы флаг не зацепился за деревья. Однако и погода, и природа поспособствовали тому, чтобы флаг добрался до места назначения.

Трохи про те,як воно було)) @Analytic_center дуже переживав,щоб прапор раптом ні за що не зачепився. Не зачепився)))) pic.twitter.com/V4ODOQ43MO — Скажений Оскар (@magnat107557910) June 28, 2020

Флаг увидели украинцы из Донецка и начали постить соответствующие видео в соцсетях.

Над Донецком был замечен флаг Украины!!

Вітання зі святом! pic.twitter.com/pcP11sgKjz — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 28, 2020

Видили флаг високо над Панфилова шахтой летел с стороне — Ukrop42 (@ukrop42) June 28, 2020