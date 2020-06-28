В небе над оккупированным Донецком пролетел гигантский флаг Украины: видео
В честь Дня Конституции военные, волонтеры и переселенцы запустили из села Песков в сторону Донецка огромный флаг. Сине-желтый флаг на шариках добрался до своей цели назначения и взвился над оккупированным городом.
Флаг длиной 15 метров запустили неподалеку от линии разграничения, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.
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Подобные мероприятия уже неоднократно проводили в Донецкой и Луганской областях и чаще всего они были посвящены Дню Конституции и Флага Украины. Таким образом военные и волонтеры пытаются подбодрить украинский "по ту линию фронта".
Подчеркивают: о них никто не забыл, Украина вскоре вернет свои земли, а флаг будет поднят в каждом оккупированном городе.
Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске,
– отметил волонтер с позывным "Оскар".
Как отправляли флаг в оккупированный Донецк – смотрите видео
Волонтеры отметили, что боялись, чтобы флаг не зацепился за деревья. Однако и погода, и природа поспособствовали тому, чтобы флаг добрался до места назначения.
Флаг увидели украинцы из Донецка и начали постить соответствующие видео в соцсетях.