Проросійські бойовики відкрили вогонь по Кримському 29 червня. В результаті обстрілів поранення отримали два бійці ЗСУ.

Російські окупанти гатили по позиціях українських захисників із заборонених мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. Актуально Ракета бойовиків потрапила на подвір’я житлового будинку в Північному: що відомо Що відомо про стан поранених бійців Двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Евакуаційною технікою їх відправили до військового госпіталю, де оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Стан здоров'я поранених задовільний. Зверніть увагу! Протягом 28 червня окупанти 8 разів обстріляли українські позиції. Ворог випустив ракету, яка потрапила на подвір’я житлового будинку. На щастя, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути. За даними розвідки, українські бійці знищили двох та поранили одного бойовика.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу