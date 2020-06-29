Бойовики обстріляли Кримське з мінометів: поранено двох українських військових
Проросійські бойовики відкрили вогонь по Кримському 29 червня. В результаті обстрілів поранення отримали два бійці ЗСУ.
Російські окупанти гатили по позиціях українських захисників із заборонених мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
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Що відомо про стан поранених бійців
- Двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.
- Евакуаційною технікою їх відправили до військового госпіталю, де оперативно надали необхідну медичну допомогу.
- Стан здоров'я поранених задовільний.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу