Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС в Волынской области.

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Последствия атаки на Волынь

Спасатели сообщили о ликвидации последствий вражеского обстрела Волыни.

Сегодня ночью в результате ракетного обстрела со стороны России в Луцке произошло возгорание на территории гаражного кооператива и на одном из частных предприятий,

– написали в ГСЧС.

Пожарные ликвидировали последствия атаки: смотрите фото ГСЧС Волыни

Пожары успешно ликвидированы. На местах событий работали спасатели ГСЧС Волыни. Пиротехники обследовали прилегающие территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

К тушению пожара было привлечено 11 единиц техники и более полусотни спасателей ГСЧС области, подано более 10 водяных стволов, работали также другие службы экстренного реагирования города.

На местах происшествия работали спасатели: смотрите видео ГСЧС Волыни

У полиции Волынской области отметили, что по состоянию на 10:20 не поступало информации о пострадавших. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.

На местах обстрела работают полицейские и другие профильные службы: смотрите фото полиции Волыни

Напомним, что Луцк был основным направлением вражеского удара ночью 9 июля. В общем оккупанты атаковали Украину 741 средством воздушного нападения.