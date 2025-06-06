Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Волынской ОГА Ивана Рудницкого.

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Какие вопросы безопасности обсудила власть Луцка

Рудницкий объяснил, что обсуждалось на заседании Совета обороны области. По его словам, в пострадавших районах города люди волнуются за сохранность личного имущества в домах, подвергшихся разрушениям.

Дал поручение руководителям силовых структур усилить патрулирование, особенно в ночное время,

– рассказал председатель Волынской ОГА.

Также он отметил необходимость соблюдения режима информационной тишины. "Публикация фото или видео работы сил ПВО, мест попаданий или обломков может сыграть на руку врагу", – подчеркнул Рудницкий.

Напомним, что Россия осуществила массированную атаку на Украину ночью 6 июня. В Луцке произошло попадание в многоквартирный жилой дом. Он подвергся частичным разрушениям, есть пострадавшие. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна.