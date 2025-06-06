Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Волинської ОДА Івана Рудницького.

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Які безпекові питання обговорила влада Луцька

Рудницький пояснив, що обговорювалося на засіданні Ради оборони області. За його словами, у постраждалих районах міста люди хвилюються за збереження особистого майна у будинках, що зазнали руйнувань.

Дав доручення керівникам силових структур посилити патрулювання, особливо у нічний час,

– розповів голова Волинської ОДА.

Також він наголосив на необхідності дотримання режиму інформаційної тиші. "Публікація фото чи відео роботи сил ППО, місць влучань чи уламків може зіграти на руку ворогу", – підкреслив Рудницький.

Нагадаємо, що Росія здійснила масовану атаку на Україну вночі 6 червня. У Луцьку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він зазнав часткових руйнувань, є постраждалі. Ще в багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.