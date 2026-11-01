ПВО работает во Львове: над городом зафиксировали БПЛА

Взрывы во Львове / 24 Канал
В ночь на 1 ноября враг атаковал Львовскую область беспилотниками. Возникла непосредственная угроза для Львова.
В городе слышалась работа ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Что известно об обстреле Львова в ночь на 1 ноября?
Воздушную тревогу в Львовской области в разных районах начали объявлять после 03:30 ночи 1 ноября. По меньшей мере 2 беспилотника, по информации ОВА и Воздушных сил, в это время залетели в регион.
Как писали местные мониторинговые сообщества, дроны по звуку напоминали обычные "Шахеды", летевшие на низкой высоте. В городе были слышны звуки работы средств Противовоздушной обороны и взрывы.
На момент публикации тревога атака врага по Украине продолжается. Информации о возможных последствиях обстрела Львова пока не поступало.
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Добавим, что в это же время угроза воздушных ударов существовала и для других регионов Украины. Сообщения о взрывах поступали, в частности, из Винницы.
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