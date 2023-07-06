Четверг, 6 июля, это уже 498 сутки с начала полномасштабного вторжения. О самом главном за этот день – читайте в материале 24 Канала.

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06:45 Как отметили в Генштабе, захватчики пытаются продвигаться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Скажем, на Лиманском направлении оккупанты хотели вытеснить ВСУ с позиций в районе Новоегоровки Луганской области, но успеха не имели.

06:40 В ВСУ констатировали, что за прошедшие сутки враг нанес удары 5 иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Два дрона уничтожило ПВО. Также российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов с РСЗО.

05:50 В общей сложности известно в настоящее время о трех жертвах атаки на Львов и четырех пострадавших. Один пострадавший – в тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, из-за этого обстрела было повреждено около 60 квартир и 50 автомобилей.

02:32 Во Львове раздались взрывы. Впоследствии стало известно о повреждении многоквартирного жилого дома. Власти города и области заявили о работе ПВО.

01:10 По всей Украине объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что Россия запустила по нашему государству крылатые ракеты типа "Калибр".

00:28 В оккупированной Макеевке в Донецкой области прогремел "хлопок". СМИ сообщают, что произошли взрывы на складе с боеприпасами.