Четверг, 6 июля, это уже 498 сутки с начала полномасштабного вторжения. О самом главном за этот день – читайте в материале 24 Канала.

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