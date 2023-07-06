Четвер, 6 липня, це уже 498 доба від початку повномасштабного вторгнення. Про найголовніше за цей день – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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