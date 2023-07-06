Четвер, 6 липня, це уже498доба від початку повномасштабного вторгнення. Про найголовніше за цей день – читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться також Успіх ЗСУ в районі Кліщіївки, вибух у Шевченківському суді Києва: хронологія 497 дня війни 06:45 ЯК зазначили у Генштабі, загарбники намагаються просуватися наЛиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. Скажімо, на Лиманському напрямку окупанти хотіли витіснили ЗСУ з позиційв районі Новоєгорівки Луганської області, але успіху не мали. 06:40 У ЗСУ констатували, що протягом минулої доби ворог завдавударів5 іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Два дрони знищилаППО. Також російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з РСЗВ. 05:50 Загалом відомо на цей час про трьох жертв атаки на Львів та чотирьох постраждалих. Один потерпілий – у важкому стані в лікарні. Окрім того, через цей обстрілбулопошкодженоблизько 60 квартир та 50 автомобілів. 02:32 У Львові пролунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження багатоквартирного житлового будинка. Влада міста й області заявила про роботу ППО. 01:10 Повсій Україні оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що Росія запустила по нашій державі крилаті ракети типу "Калібр". 00:28 Вокупованій Макіївці у Донецькій області прогриміла "бавовна". ЗМІ повідомляють, що були вибухи на складі з боєприпасами.