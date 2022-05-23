Обстрел Малина в Житомирской области: российские ракеты снова прилетели в железнодорожную станцию

Россияне 22 мая обстреляли Малин в Житомирской области. Вражеские ракеты попали в железнодорожную станцию. Впоследствии стало известно, сколько погибших в результате этой атаки.

Детальнее последствия обстрелов Малина описал председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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После обстрела пострадали работники железной дороги

Чиновник подтвердил, что его в Малин обстреляли крылатыми ракетами русской армии. Точное их количество неизвестно. "Прилет" зафиксировали ориентировочно в 13:40.

К сожалению, сегодня мы действительно можем говорить об одном погибшем человеке. Также можем говорить о раненых людях. Некоторые из них – работники железной дороги.

Он добавил, что три недели не было никаких попыток атаковать города региона. Началось восстановление поврежденных населённых пунктов на севере региона. "В пятницу и сегодня железнодорожная станция "Малин" пострадала от оккупационных обстрелов".

Нет ли паники в городе

У главы ОВА спросили, не спровоцировала ли повторная атака на станцию в Малине панику жителей города. Он отметил, что на апрель в городе оставались только 30% жителей. Впоследствии люди начали возвращаться.

После прилета ракет в железную дорогу все же были те, кто решил уехать. По словам Бунечко, это была семья, которая жила неподалеку от обстрелявшей станции "Малин". Однако такие случаи единичны.

О массовом отъезде я говорить не могу. Такого нет,

– успокоил чиновник.

Он также добавил, что после первой атаки на Малин в пятницу 20 мая было повреждено в общей сложности 130 жилых домов. Пять из них теперь непригодны для жизни, остальные только начали восстанавливать.

Дело в том, что россияне ударили в то же место, куда атаковали 20 мая. Там только начали восстанавливать выбитые окна и другие повреждения 130 домов. Однако после обстрела 5 домов теперь вообще не пригодны для жизни.

Что было известно раньше

Наши защитники по противовоздушной обороне вскоре после обстрела сообщили, что смогли сбить 4 из выпущенных ракет. Однако все же некоторые долетели до станции. Тогда глава ОВА говорил, что жертв может быть больше одной, потому что днем еще разбирали завалы.

Какова была предварительная атака

20 мая российские войска выпустили по железной дороге Малина 3 ракеты. Это произошло примерно через 20 минут после объявления воздушной тревоги. В тот день пострадали 3 человека.

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