Производство открыла Салтовская окружная прокуратура города Харькова. Основание для этого – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

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Досудебное расследование установило, что по улице Бучмы, 40А около 21 часа совершили обстрел многоэтажного жилого дома из неустановленного вида вооружения,

– говорят в прокуратуре.

В результате обстрела повреждены 7 этажей первого подъезда дома и квартиры с 4 по 7 этаж.

С места происшествия скорой помощью доставили в больницу двух человек. Тело одного человека обнаружили под обломками дома. Информацию о пострадавших устанавливают.