Проваження віідкрила Салтівська окружна прокуратура міста Харкова. Підстава для цього –порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Досудове розслідування встановило, що по вулиці Бучми, 40А близько 21 години здійснили обстріл багатоповерхового житлового будинку із невстановленого виду озброєння,

– кажуть у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 поверхів першого під'їзду будинку та квартири з 4 по 7 поверх.

З місця події швидкою допомогою доставили до лікарні двох людей. Тіло однієї людини виявили під уламками будинку. Інформацію про потерпілих встановлюють.



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