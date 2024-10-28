В результате обстрелов был поврежден рабочий автомобиль. Об этом сообщили в ДТЭК.
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Спаслись ли энергетики
Ремонтной бригаде ДТЭК удалось укрыться и остаться невредимой.
Несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание. Битва за свет продолжается,
– говорят в ДТЭК.
Уже несколько лет подряд Россия атакует украинскую энергетику и пытается оставить украинцев без света. Несмотря на это, бригады ДТЭК работают и обеспечивают украинский народ электроэнергией.
Сейчас Россия снова возобновила атаки по энергоструктуре. В частности на Херсонщине часто нет света из-за вражеских обстрелов. Местные власти и коммунальные службы пытаются быстро ликвидировать последствия.