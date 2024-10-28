Внаслідок обстрілів було пошкоджено робочу автівку. Про це повідомили в ДТЕК.

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Чи врятуватилися енергетики

Ремонтній бригаді ДТЕК вдалося укритися та залишитись неушкодженою.

Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення. Битва за світло триває,

– кажуть в ДТЕК.

Уже кілька років поспіль Росія атакує українську енергетику та намагається залишити українців без світла. Попри це, бригади ДТЕК працюють та забезпечують український народ електроенергією.

Зараз Росія знову відновила атаки по енергоструктурі. Зокрема на Херсонщині часто немає світла через ворожі обстріли. Місцева влада та комунальні служби намагаються швидко ліквідовувати наслідки.