В Херсоне часто нет света из-за российских обстрелов. Зимой ситуация может ухудшиться. Подробнее о том, как город пытается справиться с российскими обстрелами, 24 Каналу рассказал журналистка Евгения Вирлич.

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Россияне бьют по критической инфраструктуре

С приближением к отопительному сезону россияне снова начинают обстреливать энергоструктуру Украины. Исключением не стал Херсон, который и так страдает от постоянных обстрелов.

Россияне стали бить и целиться по объектам энергетической инфраструктуры. В Херсоне есть определенные микрорайоны, где долго нет света, где нет и, возможно, снова не будет отопления зимой. Нас очень спасает то, что регион сам по себе теплый,

– отметила Евгения Вирлич.

Уже не первый год россияне целят в критическую инфраструктуру, поэтому местные власти и коммунальные службы научились с этим работать. Все стараются как можно быстрее устранять последствия обстрелов.

"Почти каждый день город начинает утро без электричества. Электротранспорт не может выйти на дороги, потому что россияне обстреляли. И все же местные власти научились чинить все максимально быстро", – отметила журналистка.

Российские оккупанты действительно постоянно атакуют Херсон и область. На днях враг обстрелял пути на участке между Николаевом и Херсоном. Из-за этого перевозки пассажиров осуществляли автобусами.

Кроме того, россияне цинично целят в гражданских людей. Днем 25 октября россияне атаковали с дрона автомобиль, которая двигалась по трассе неподалеку Томиной Балки. Погиб 75-летний мужчина, а ранения получили мать с ребенком.