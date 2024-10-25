Днем 25 октября россияне атаковали с дрона машину, которая двигалась по трассе неподалеку Томиной Балки. Есть пострадавшие и жертва.

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Что известно о пострадавших

Александр Прокудин рассказал, что, к сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в больницу доставили 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В машине, которую россияне атаковали дроном вблизи Томиной Балки, пострадала мать с ребенком,

– говорится в сообщении.

У 35-летней женщины и 11-летнего мальчика диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказали помощь на месте.

Россия постоянно обстреливает мирные украинские города. В частности, ранее враг обстрелял пути на участке между Николаевом и Херсоном. На фоне этого перевозки пассажиров будут осуществлять автобусами.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци. Сейчас на месте повреждения продолжаются ремонтные работы.