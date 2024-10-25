Вдень 25 жовтня росіяни атакували з дрона автівку, яка рухалась трасою неподалік Томиної Балки. Є постраждалі та жертва.

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Що відомо про постраждалих

Олександр Прокудін розповів, що, на жаль, 72-річний чоловік зазнав поранень, несумісних з життям.

Крім цього, до лікарні доставили 35-річного чоловіка з вибуховою травмою, контузією та пораненням руки. Йому надають необхідну медичну допомогу.

В автівці, яку росіяни атакували дроном поблизу Томиної Балки, постраждала мати з дитиною,

– мовиться в повідомленні.

У 35-річної жінки й 11-річного хлопчика діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Їм надали допомогу на місці.

Росія постійно обстрілює мирні українські міста. Зокрема, раніше ворог обстріляв колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. На тлі цього перевезення пасажирів здійснюватимуть автобусами.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Наразі на місці пошкодження тривають ремонтні роботи.