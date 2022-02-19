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Нардепы под обстрелом

Источник: телеграм Юлии Палийчук

Народные депутаты и представители зарубежных СМИ 19 февраля прибыли в зону проведения операции Объединенных сил. Там они подверглись обстрелу в районе поселка Новолуганское. К счастью, в результате обстрела пострадавших нет.

В сети уже появились видео обстрела. На кадрах видно, как внезапно оккупанты начинают бить по украинским позициям. После этого нардепов и журналистов экстренно перевели в укрытие.

В Новолуганском мы подъехали на наблюдательный пункт и начали прилетать туда снаряды – 122 миллиметра. Мы укрылись в блиндаже. Иностранные журналисты были в шоке,

– отметил глава фракции.

Арахамия подчеркнул, что журналисты собственными глазами увидели, как нарушают минские договоренности и используют запрещенное вооружение. Политик говорит, что было около 10 – 12 снарядов.

Нардепы скрылись в укрытии: смотрите видео

Добавим, что под обстрел оккупантов попал и глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Вместе с ним находились военные и журналисты ведущих американских СМИ.

Монастырский попал под обстрелы: смотрите видео

Добавим, что сейчас на Донбассе находятся: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия,

глава комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич,

Юрий Мысягин,

Марьянна Безуглая. Обратите внимание! Обострение на Донбассе началось всего 2 дня назад – за это время боевики более 120 раз били в сторону наших позиций.

Потери на Донбассе

Источник: ООС

Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс, срывая "тишину". В течение 19 февраля 2 украинских военных погибли, а еще 4 – получили ранения.

Что известно о погибших и раненых

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.

Редакция 24 канала выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Одного из военных оккупанты убили около 7:00 возле поселка Мироновское. Погибшим оказался разведчик, капитан Антон Сидоров. Кстати, президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции отметил, что у Сидорова осталось три маленькие дочери.

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Как прошли сутки на Донбассе

По состоянию на 17:00 боевики 70 раз нарушили мирные договоренности. Более того, 60 раз в ход шло запрещенное "Минском" оружие.

Оккупанты открывали огонь фактически возле каждого населенного пункта на фронте. В частности, возле Водяного, Широкиного, Нью-Йорка, Новогнатовки, Светлодарска, Майского, Лобачевого, Южного, Новозвановки. Враг применял:

артиллерию,

минометы,

гранатометы.

А в Донецкой области запускали беспилотник типа "Орлан-10".

Важно! В ООС контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы российских наемников.

Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Источник: 24 канал

Президент Украины 19 февраля принял участие в Мюнхенской конференции безопасности. Главным вопросом, который затронул глава государства, была угроза возле украинских границ.

Выступление Зеленского: главные тезисы

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет мира, но готова защищать себя.

Президент Украины сообщил, что возле украинских границ 150 тысяч российских военных. Архитектура безопасности в мире – очень хрупкая.

Украина в течение 8 лет сдерживает одну из сильнейших армий мира. Украина – это щит, который защищает Запад.

Зеленский подчеркнул, что Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс, но только мирно.

Президент Украины созывает государства-гаранты Будапештского меморандума и Совбеза ООН.

Украина и ее партнеры имеют разное видение введения санкций против России. В Киеве считают, что их следует вводить на опережение, а не после агрессии.

Добавим, что в тот же вечер Зеленский вернулся в Украину.

Выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности: смотрите видео

Иностранцев просят уехать из Украины

Сразу три страны призвали своих граждан срочно покинуть Украину. Следует заметить, что эти указания носят рекомендательный характер. О полноценной эвакуации речь пока не идет.

Покинуть Украину призывают:

Франция,

Германия,

Австрия.

Причину таких рекомендаций немцам в Украине объяснила госпожа посол Германии Анка Фельдгузен. По ее словам, немцам советуют покинуть Украину, потому что Германия не сможет их лично вывезти в случае военной эскалации. Она также добавила, что сейчас идет война фейков и психологическая война. Но посольство Германии пока не намерено уезжать из Украины.

Пока мы здесь. Мы считаем, что должны быть здесь и контактировать с вашей властью. Мир должен знать, что здесь происходит, потому что это война фейков. Мы говорим о спокойствии, которое есть в Киеве,

– сказала госпожа посол.

Добавим, что рекомендации относительно выезда из Украины дали своим гражданам уже не десятки стран. Случилось это еще до начала обострения на Донбассе.

К слову Lufthansa приостанавливает авиасообщение с Киевом

Заболеваемость COVID-19 в Украине падает

Источник: Минздрав

За сутки, 18 февраля, в Украине зарегистрировали 31 125 больных коронавирусом. Среди новых пациентов – 2 611 детей и 765 медицинских работников. Это меньше, чем зафиксировали 17 февраля. Тогда количество заболевших в сутки увеличилось до более, чем 34 тысяч больных.

Статистика COVID-19 в Украине

К сожалению, в течение 18 февраля еще 260 пациентов умерли. Вместо этого выздоровели 30 487 инфицированных.

По состоянию на 19 февраля в Украине зарегистрировали 4 703 323 больных коронавирусом. 3 926 496 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по меньшей мере 104 366 пациентов умерли.

С начала пандемии в Украине провели 19 341 828 ПЦР-тестирований.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Между тем показатели смертности всегда спадают на 2-3 недели позже, чем случаи заражения и госпитализации.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала