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Нардепи під обстрілом
Джерело: телеграм Юлії Палійчук
Народні депутати і представники зарубіжних ЗМІ 19 лютого прибули у зону проведення Операції об'єднаних сил. Там вони потрапили під обстріл у районі селища Новолуганське. На щастя, внаслідок обстрілу постраждалих немає.
У мережі вже з'явилися відео обстрілу. На кадрах видно, як раптово окупанти починають гатити по українських позиціях. Після цього нардепів та журналістів екстренно перевели в укриття.
У Новолуганському ми під'їхали на спостережний пункт і почали прилітати туди снаряди – 122 міліметри. Ми сховались у бліндажі. Іноземні журналісти були шоковані,
– зазначив голова фракції.
Арахамія наголосив, що журналісти на власні очі побачили, як порушують мінські домовленості і використовують заборонене озброєння. Політик каже, що було близько 10 – 12 снарядів.
Нардепи сховалися в укриття: дивіться відео
Додамо, що під обстріл окупантів потрапив і очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Разом з ним перебували військові та журналісти провідних американських ЗМІ.
Монастирський потрапив під обстріли: дивіться відео
Втрати на Донбасі
Джерело: ООС
Окупанти продовжують обстрілювати Донбас, зриваючи "тишу". Протягом 19 лютого 2 українських військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення.
Що відомо про загиблих й поранених
Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, несумісних з життям. Ще четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості. Їх госпіталізували.
Одного з військових окупанти вбили близько 7:00 біля селища Миронівське. Загиблим виявився розвідник, капітан Антон Сидоров. До речі, президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції зауважив, що в Сидорова залишилось троє маленьких доньок.
Більше про це Без батька залишились 3 маленьких доньок: Зеленський назвав ім'я загиблого військового
Як минула доба на Донбасі
Станом на 17:00 бойовики аж 70 разів порушили мирні домовленості. Ба більше, 60 разів в хід йшла заборонена "Мінськом" зброя.
Окупанти відкривали вогонь фактично біля кожного населеного пункту на фронті. Зокрема, біля Водяного, Широкиного, Нью-Йорка, Новогнатівки, Світлодарська, Травневого, Лобачового, Південного, Новозванівки. Ворог застосовував:
- артилерію,
- міномети,
- гранатомети.
А на Донеччині запускали безпілотник типу "Орлан-10".
Зеленський взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки
Джерело: 24 канал
Президент України 19 лютого взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Головним питанням, яке порушив глава держави, була загроза біля українських кордонів.
Виступ Зеленського: головні тези
- Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, проте готова захищати себе.
- Президент України повідомив, що біля українських кордонів 150 тисяч російських військових. Архітектура безпеки у світі – дуже крихка.
- України протягом 8 років стримує одну з найсильніших армій світу. Україна – це щит, який захищає Захід.
- Зеленський наголосив, що Україна поверне окуповані Крим та Донбас, але тільки мирно.
- Президент України скликає держави-гаранти Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.
- Україна та її партнери мають різне бачення щодо введення санкцій проти Росії. У Києві вважають, що їх слід запроваджувати на випередження, а не вже після агресії.
Додамо, що того ж вечора 19 лютого Зеленський повернувся до України.
Виступ президента України на Мюнхенській конференції з безпеки: дивіться відео
Іноземців просять виїхати з України
Одразу 3 країни закликали своїх громадян терміново покинути Україну. Слід зауважити, що ці вказівки мають рекомендаційний характер. Про повноцінну евакуацію наразі не мовиться.
Покинути Україну закликають:
- Франція,
- Німеччина,
- Австрія.
Причину таких рекомендації німцям в Україні пояснила пані посол Німеччини Анка Фельдгузен. За її словами, німцям радять покинути Україну, бо Німеччина не зможе їх особисто вивезти у разі воєнної ескалації. Вона також додала, що зараз триває війна фейків та психологічна війна. Але посольство Німеччини поки не має наміру виїжджати з України.
Поки ми тут. Ми вважаємо, що маємо бути тут і контактувати з вашою владою. Світ має знати, що тут відбувається, бо це війна фейків. Ми говоримо про спокій, який є у Києві,
– сказала пані посол.
Додамо, що рекомендації щодо виїзду з України дали своїм громадянам вже не десятки країн. Сталося це ще до початку загострення на Донбасі.
До слова Lufthansa призупиняє авіасполучення з Києвом
Захворюваність на COVID-19 в Україні падає
Джерело: МОЗ
За добу, 18 лютого, в Україні зареєстрували 31 125 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів – 2 611 дітей та 765 медичних працівників. Це менше ніж зафіксували 17 лютого. Тоді кількість хворих за добу збільшилася до понад 34 тисяч хворих.
Статистика COVID-19 в Україні
- На жаль, протягом 18 лютого ще 260 пацієнтів померли. Натомість одужали 30 487 інфікованих.
- Станом на 19 лютого в Україні зареєстрували 4 703 323 хворих на коронавірус. 3 926 496 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 366 пацієнтів померли.
- Від початку пандемії в Україні провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.
Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Тим часом показники смертності завжди спадають на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки зараження і госпіталізації.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу