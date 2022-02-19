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Нардепи під обстрілом

Джерело: телеграм Юлії Палійчук

Народні депутати і представники зарубіжних ЗМІ 19 лютого прибули у зону проведення Операції об'єднаних сил. Там вони потрапили під обстріл у районі селища Новолуганське. На щастя, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

У мережі вже з'явилися відео обстрілу. На кадрах видно, як раптово окупанти починають гатити по українських позиціях. Після цього нардепів та журналістів екстренно перевели в укриття.

У Новолуганському ми під'їхали на спостережний пункт і почали прилітати туди снаряди – 122 міліметри. Ми сховались у бліндажі. Іноземні журналісти були шоковані,

– зазначив голова фракції.

Арахамія наголосив, що журналісти на власні очі побачили, як порушують мінські домовленості і використовують заборонене озброєння. Політик каже, що було близько 10 – 12 снарядів.

Нардепи сховалися в укриття: дивіться відео

Додамо, що під обстріл окупантів потрапив і очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Разом з ним перебували військові та журналісти провідних американських ЗМІ.

Монастирський потрапив під обстріли: дивіться відео

Додамо, що зараз на Донбасі перебувають: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,

очільник комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич,

Юрій Мисягін,

Мар'яна Безугла. Зверніть увагу! Загострення на Донбасі почалося лише 2 дні тому – за цей час бойовики понад 120 разів гатили у бік наших позицій.

Втрати на Донбасі

Джерело: ООС

Окупанти продовжують обстрілювати Донбас, зриваючи "тишу". Протягом 19 лютого 2 українських військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення.

Що відомо про загиблих й поранених

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, несумісних з життям. Ще четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості. Їх госпіталізували.

Редакція 24 каналу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Одного з військових окупанти вбили близько 7:00 біля селища Миронівське. Загиблим виявився розвідник, капітан Антон Сидоров. До речі, президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції зауважив, що в Сидорова залишилось троє маленьких доньок.

Більше про це Без батька залишились 3 маленьких доньок: Зеленський назвав ім'я загиблого військового

Як минула доба на Донбасі

Станом на 17:00 бойовики аж 70 разів порушили мирні домовленості. Ба більше, 60 разів в хід йшла заборонена "Мінськом" зброя.

Окупанти відкривали вогонь фактично біля кожного населеного пункту на фронті. Зокрема, біля Водяного, Широкиного, Нью-Йорка, Новогнатівки, Світлодарська, Травневого, Лобачового, Південного, Новозванівки. Ворог застосовував:

артилерію,

міномети,

гранатомети.

А на Донеччині запускали безпілотник типу "Орлан-10".

Важливо! В ООС контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози російських найманців.

Зеленський взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Джерело: 24 канал

Президент України 19 лютого взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Головним питанням, яке порушив глава держави, була загроза біля українських кордонів.

Виступ Зеленського: головні тези

Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, проте готова захищати себе.

Президент України повідомив, що біля українських кордонів 150 тисяч російських військових. Архітектура безпеки у світі – дуже крихка.

України протягом 8 років стримує одну з найсильніших армій світу. Україна – це щит, який захищає Захід.

Зеленський наголосив, що Україна поверне окуповані Крим та Донбас, але тільки мирно.

Президент України скликає держави-гаранти Будапештського меморандуму і Радбезу ООН.

Україна та її партнери мають різне бачення щодо введення санкцій проти Росії. У Києві вважають, що їх слід запроваджувати на випередження, а не вже після агресії.

Додамо, що того ж вечора 19 лютого Зеленський повернувся до України.

Виступ президента України на Мюнхенській конференції з безпеки: дивіться відео

Іноземців просять виїхати з України

Одразу 3 країни закликали своїх громадян терміново покинути Україну. Слід зауважити, що ці вказівки мають рекомендаційний характер. Про повноцінну евакуацію наразі не мовиться.

Покинути Україну закликають:

Франція,

Німеччина,

Австрія.

Причину таких рекомендації німцям в Україні пояснила пані посол Німеччини Анка Фельдгузен. За її словами, німцям радять покинути Україну, бо Німеччина не зможе їх особисто вивезти у разі воєнної ескалації. Вона також додала, що зараз триває війна фейків та психологічна війна. Але посольство Німеччини поки не має наміру виїжджати з України.

Поки ми тут. Ми вважаємо, що маємо бути тут і контактувати з вашою владою. Світ має знати, що тут відбувається, бо це війна фейків. Ми говоримо про спокій, який є у Києві,

– сказала пані посол.

Додамо, що рекомендації щодо виїзду з України дали своїм громадянам вже не десятки країн. Сталося це ще до початку загострення на Донбасі.

До слова Lufthansa призупиняє авіасполучення з Києвом

Захворюваність на COVID-19 в Україні падає

Джерело: МОЗ

За добу, 18 лютого, в Україні зареєстрували 31 125 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів – 2 611 дітей та 765 медичних працівників. Це менше ніж зафіксували 17 лютого. Тоді кількість хворих за добу збільшилася до понад 34 тисяч хворих.

Статистика COVID-19 в Україні

На жаль, протягом 18 лютого ще 260 пацієнтів померли. Натомість одужали 30 487 інфікованих.

Станом на 19 лютого в Україні зареєстрували 4 703 323 хворих на коронавірус. 3 926 496 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 366 пацієнтів померли.

Від початку пандемії в Україні провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Тим часом показники смертності завжди спадають на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки зараження і госпіталізації.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу