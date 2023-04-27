Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал три задачи, которые решает подобный террор россиян.

Подробно Россияне нанесли удар по домам в Николаеве: все, что известно о террористическом обстреле

По словам политика, во-первых, россияне просто продолжают убивать украинцев, потому что их никто не может остановить, кроме Украины, которая против них воюет. А все остальные делают вид, что нужно готовиться, о чем-то говорить, как-то заканчивать войну. Но следует делать конкретные юридические шаги или поставлять оружие для того, чтобы действительно остановить войну.

Россияне убивают, потому что могут это делать безнаказанно. Они сидят и говорят: "Давай в здание многоэтажное отправим "Калибр". Почему? Потому что нам за это никто ничего делать не будет",

– прокомментировал политик.

Россияне доказывают, что международного права нет

Во-вторых, ракетными обстрелами россияне доказывают миру, что международного права не существует. Украине доказывать что-то бесполезно, заметил Подоляк. Они это демонстрируют остальному миру, который все еще предлагает Сергею Лаврову провести заседание Совбеза ООН.

Они говорят, что международных институций не существует. Вы любите симулякры? Смотрите: "мы сидим сегодня в Совбезе ООН, поучаем вас как надо жить, а в то же время убиваем гражданское население Украины",

– добавил Подоляк.

К тому же российские террористы прямо предлагают модель поведения: "давайте сделаем так: кто сильный, тот и вправе убивать кого угодно".

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Запугивание украинцев

Третьей задачей террора советник главы ОПУ считает тренировку своих. Россияне просто тренируются на гражданском населении Украины. Ведь с ВСУ они воевать не умеют, а против гражданского населения у них еще что-то выходит. Так они пытаются давить и создавать панические настроения в Украине.

И последнее, пожалуй, еще имеет какое-то значение. Это они делают для своих на своей территории, чтобы потом показать на пропагандистских площадках, что смотрите: "мы умеем воевать и как мы кошмарим Украину". В рамках своих пропагандистских программ,

– сказал Подоляк.

Что известно о ракетных обстрелах Николаева