Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він назвав три завдання, які вирішує подібний терор росіян.

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За словами політика, по-перше, росіяни просто продовжують вбивати українців, тому що їх ніхто не може зупинити, крім України, яка проти них воює. А всі інші вдають, що треба готуватися, про щось говорити, якось закінчувати війну. Але варто робити конкретні юридичні кроки або постачати зброю для того, щоб дійсно зупинити війну.

Росіяни вбивають, тому що можуть це робити безкарно. Вони сидять і говорять: "Давай у будівлю багатоповерхову відправимо "Калібр". Чому? Тому що нам за це ніхто нічого робити не буде”,

– прокоментував політик.

Росіяни доводять, що міжнародного права немає

По-друге, ракетними обстрілами росіяни доводять світу, що міжнародного права не існує. Україні доводити щось вже марно, зауважив Подоляк. Вони це демонструють решті світу, який все ще пропонує Сєргєю Лаврову провести засідання Радбезу ООН.

Вони говорять, що міжнародних інституцій не існує. Ви любите симулякри? Дивіться: "ми сидимо сьогодні в Радбезі ООН, повчаємо вас як треба жити, а водночас вбиваємо цивільне населення України",

– додав мовець.

До того ж російські терористи прямо пропонують модель поведінки: "давайте зробимо так: хто сильний, той і має право вбивати кого забажає".

Деталі удару по Миколаєву: дивитись відео

Залякування українців

Третім завданням терору радник глави ОПУ вважає тренування своїх. Росіяни просто тренуються на цивільному населенні України. Адже із ЗСУ вони воювати не вміють, а проти цивільного населення у них ще щось виходить. Так вони намагаються тиснути і створювати панічні настрої в Україні.

І останнє, мабуть, ще має якесь значення. Це вони роблять для своїх на своїй території, щоб потім показати на пропагандистських майданчиках, що дивіться: "ми вміємо воювати, і як ми кошмаримо Україну". У межах своїх пропагандистських програм,

– сказав Подоляк.

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