Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала нічну атаку ворога. За її даними, Росія атакувала Миколаїв ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Про це пише 24 Канал.

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Підступні дії ворога

Вона наголосила, що не варто чекати від ворога прив'язки до якихось конкретних дат. Ворог діє дуже підступно, тому може атакувати в будь-який момент.

За словами Гуменюк, "Калібри" були спрямовані за складною траєкторією.

Це було використання і ландшафтної особливості і змін траєкторії в самому повітрі. Нагадаю, що це високоточна зброя, але влучання по координатах житлових будинків як раз є свідченням тероризму,

– сказала вона.

Також речниця повідомила, що кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них одна дитина. На жаль, від ракетного обстрілу загинула одна людина. Рятувальники ліквідували пожежу, триває розбір конструкцій, додала вона.

Деталі ракетного обстрілу

4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

За даними ОК "Південь, один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Йдеться про миколаївське адміралтейство.

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Росія також атакувала Херсон

На жаль, неспокійна ніч також була у Херсоні та Слов'янську Донецької області. Ймовірно, обидва міста потрапили під артилерійський обстріл з боку ворога. За даними моніторингової групи Monitor, ворог здійснив масований обстріл Херсона.