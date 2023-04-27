Внаслідок ракетного удару окупантів в одному з районів Миколаєва немає світла. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Частина Миколаєва залишилася без світла

Міський голова зазначив, що після ракетного удару комунальники відімкнули газ. Внаслідок обстрілу в одному з районів немає світла.

Жодних військових об'єктів на цій території немає,

– заявив Сєнкевич.

Також він зазначив, що таких обстрілів не було у місті з 31 грудня. Тож у людей трохи почалася паніка.

Водночас міський голова розповів, що всі механізми вже відпрацьовані. Наразі у Миколаєві підраховують людей, яких потрібно розселити. Зауважимо, очільник ОВА Віталій Кім розповів, що вже виїхав на місце.

Віталій Кім прибув на місце ракетного удару / Фото з телеграму Кіма

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