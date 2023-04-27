Об этом 24 Каналу заявил общественный деятель, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что поздно ночью кортеж российского диктатора, где он, вероятно, был, уехал в Кремль. Отметим, что из-за ракетной атаки россиян часть Николаева осталась без света.

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"А потом было принято решение, вероятнее всего, ударить ракетами "Калибр" по Николаеву. Я напрямую связываю эту дерзкую атаку именно с разговором Си Цзиньпина с Зеленским", – заявил он.

Клочок предполагает, что в Кремле очень долго совещались, как же построить свою тактику дальше и как отреагировать на этот разговор. Мол, недавно с визитом к Владимиру Путину приезжал министр обороны КНР, они пожали друг другу руки и говорили о "сотрудничестве в военной сфере".

"Не так давно был Си Цзиньпин. Здесь много вещей, указывающих на то, что Россия очень сильно рассчитывает на помощь Китая. Но вот никак не получиться", – отметил общественный деятель.

По его мнению, Китай сейчас важен в международной политике – был, есть и остается.

Год он молчал, наблюдал за тем, как может завершиться война России против Украины. Китай понимает, что Россия не выигрывает. Если у Путина, например, логики нет, то у Китая она есть – понятна, последовательна, очевидна,

– рассказал он.

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Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" отметил, что в России понимают, что КНР очень сильно влияет на международную политику.

"И вот Россия решила всего-навсего, психанули они ночью, просто выпустили 4 "Калибра" по Николаеву. Это высокоточные ракеты, которых в России не очень много. Здесь вопрос: "Для чего?" – подчеркнул он.

Валерий Клочок уверен, что так страна-агрессор показала свое негодование.

Путин показал: "Давайте влупим хоть что-нибудь, я же, наверное, очень просил, чтобы Си Цзиньпин не разговаривал с Зеленским". Такое у меня создается впечатление,

– подытожил он.

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