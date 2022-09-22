Ведутся работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

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В Николаеве не разорвалась вражеская ракета

По словам Плетенчука, одна из упавших в центре города ракет не разорвалась. Он назвал это счастливым случаем.

Могли быть бессчетные жертвы, потому что это просто центр. Но другая ракета в центре города все же разорвалась, поэтому имеем повреждения нескольких зданий и объектов культурного наследия нашего города и даже страны.

– заявил пресс-офицер.

Ночной обстрел Николаева

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, в результате ночных обстрелов пострадали жилые дома и заведения гражданской инфраструктуры. Предварительно по городу ударили 9 зенитно-ракетными системами С-300.

Повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, поврежден газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания. Также в 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар складского помещения.

От удара пострадало и здание Николаевского художественного академического драматического театра.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев / фото "Суспільне"

К слову, оккупанты почти каждый день обстреливают Николаев. Ранее, в ночь на 19 сентября они нанесли массовый ракетный удар по городу. В результате обстрелов повреждены 40 частных домов.

Несмотря на сложную ситуацию, в Николаеве начинают восстанавливать центральное водоснабжение. Бригады "Николаевводоканала" завершили ремонтные работы.

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