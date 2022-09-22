Наразі ведуться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Про це повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

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У Миколаєві не розірвалася ворожа ракета

За словами Плетенчука, одна з ракет, що впала у центрі міста, не розірвалася. Він назвав це щасливим випадком.

Могли бути численні жертви, тому що це просто центр. Але інша ракета в центрі міста все ж таки розірвалася, тому маємо пошкодження кількох будівель та об’єктів культурної спадщини нашого міста й навіть країни,

– заявив пресофіцер.

Нічний обстріл Миколаєва

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок нічних обстрілів постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури. Попередньо, по місту вдарили 9 зенітно-ракетними системами С-300.

Так, пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення

Також від удару постраждала будівля Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Окупанти вкотре обстріляли Миколаїв / фото "Суспільне"

До речі, окупанти майже щодня обстрілюють Миколаїв. Так, у ніч проти 19 вони завдали масового ракетного удару по місту. Унаслідок обстрілів пошкоджені 40 приватних будинків.

Не дивлячись на складну ситуацію, у Миколаєві починають відновлювати центральне водопостачання. Бригади "Миколаївводоканалу" завершили ремонтні роботи.

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