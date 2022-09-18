Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що воду у районах міста відновлять впродовж дня.

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Що трапилось

Вчора, 17 вересня, у Миколаєві сталась аварія на водопровідній мережі, тож водопостачання у місті припинилося. Близько 11 ранку жителів попередили, що води не буде приблизно до 20:00.

Проте вода так і не з'явилася – мер попередив, що мережу полагодити не встигають, проте бригада "Миколаївводоканалу" робить все можливе, щоб якомога швидше подати воду.

Нині зранку з'явилося повідомлення, що вода з'явиться впродовж доби 18 вересня.

Зараз заповнюємо водою всі наявні в місті резервуари. Тож у кожному районі протягом дня поступово буде відновлюватись централізоване водопостачання. Дякую ремонтним бригадам за тяжку працю!,

– написав Сєнкевич

У місті постійні проблеми з водою

Через ракетні обстріли у Миколаєві постійні проблеми з водою. Її часто немає, а якщо і є, то взагалі непридатна для пиття та приготування їжі – лише для технічних потреб. Нею навіть неможливо помитися, оскільки вона помаранчевого кольору.

Питну воду до міста надсилають гуманітарні фонди, проте цього замало, оскільки усім жителям міста щодня потрібна питна та чиста вода.

Також у місті бурлять свердловини, де можна набирати питну чисту воду. Щодня на таких водопоях утворюються великі черги.

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