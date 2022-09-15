Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Раніше він попереджував, що по об'єктах тепло- й електрогенерації Миколаєва можливі обстріли.
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Миколаїв обстріляли ракетами С-300
Кім зазначив, що 13 вересня росіяни випустили по Миколаєву приблизно 10 ракет. Унаслідок ударів загинули 2 людини, 3 отримали поранення. Значних руйнувань зазнала школа, приватний будинок, дев'яти-, п'ятиповерхівка, ряд підприємств.
По деяких цілях росіяни стріляли вдруге. Зрозуміло, що ті будівлі вже зруйновані, але вони незрозуміло для чого вдруге стріляють в одну й ту ж ціль,
– зауважив голова Миколаївської ОВА.
Також він додав, що влучання відбулось не саме в те місце, де й минулого разу. Будівля велика, тож просто влучили поруч. Вони випускають по одній цілі 2-3 ракети – деякі влучають в неї, а деякі – поруч.
Голова Миколаївської ОВА продовжив, що в ніч на 15 вересня обстріли були лише околиць міст, без руйнувань і жертв. Крім того, за ці 2 дні обстріли з РСЗВ та артилерії були по всій лінії фронту. Багато ракет поцілили просто в поле.
Жителі Миколаївщини повертаються
Кім розказав, що мешканці Миколаївщини повертаються додому. Більше – в безпечні райони області, менше – безпосередньо в обласний центр. На повернення цивільних в область впливають успіхи ЗСУ.
"Рушається лінія фронту. Військові рушають уперед. Чим далі вони, скажемо так, у бік Криму, тим більше цивільних повертається на Миколаївщину", – наголосив голова Миколаївської ОВА.
Перебої з електро- й водопостачанням
Голова Миколаївської ОВА зазначив, що в області періодично відбуваються перебої з електро- й водопостачанням. Однак усе швидко ремонтують, влучань по об'єктах критичної інфраструктури немає.
Щодо води, через те, що вона більш солона, не питна, а технічна, зросла кількість аварій на водогонах,
– зауважив Кім.
Миколаївщина готова до опалювального сезону
Він розповів, що Миколаївщина готова до опалювального сезону. До 15 жовтня планують протестувати систему, відремонтувати пориви.
"Ми будемо заходити в опалювальний сезон одними з останніх. Ми на Півдні України, й температура в нас трохи тепліша", – підсумував голова Миколаївської ОВА.
Кім про обстріли та ситуацію в Миколаєві: дивіться відео
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