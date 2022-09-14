Відомо, що випадки обстрілів критичної інфраструктури не поодинокі. Від тероризму країни-агресорки громадяни України потерпають щодня. І якщо раніше окупанти ховалися за тезою путіна, що цивільні об'єкти росіяни не обстрілюють, то тепер вони самі закликають до таких терористичних актів.

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Загроза у Миколаєві

Миколаївщина – одна з областей, які нещадно обстрілюють окупанти. Так, у ніч проти 14 вересня вони завдали чергового масованого удару по місту, внаслідок чого загинуло двоє людей та були зруйновані житлові будинки. Очільник ОВА зауважив, що упродовж цієї ночі зафіксували 7 "прильотів".

Тому до повідомлення голови Миколаївської ОВА варто обов'язково дослухатися.

Протягом дня по об'єктах тепло- та електрогенерації можливі обстріли в місті Миколаїв. Тримайтесь далі від них.

Слідкуйте за сигналами тривоги,

– зазначив Віталій Кім.

Обстріли Миколаєва: останні новини

14 вересня після 1 ночі Миколаїв масовано обстріляли. Мер міста Олександр Сєнкевич зауважив, що внаслідок цього пошкоджені також житлові будинки. Це вкотре підтверджує той факт, що окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних. На місцях влучань працюють аварійні бригади та рятувальники.

Не могли окупанти залишити без уваги і День міста. 10 вересня вони вирішили "привітати" обстрілами Миколаїв та область. Одна з ракет потопила старе судно.

Тієї ж ночі уламки від ворожої ракети пройшли тіло 16-річного хлопця. Як зазначила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, його від смерті врятувало лише диво. Підліток залишився живим, хоч на його тілі й будуть нагадування про те, що він пережив.

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