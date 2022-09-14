Про це розповів під час телемарафону глава ОВА Віталій Кім. Він зауважив, що ракетний обстріл ворога забрав життя двох мешканців міста. Також відомо про руйнування житлових будинків.

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Очільник ОВА зауважив, що упродовж ночі проти 14 вересня зафіксували 7 "прильотів". Наразі відомо про двох загиблих. Також троє людей зазнали поранень. Наразі тривають пошуки ще одного мешканця міста.

Він додав, що обстріли припали на різні райони міста. Окупанти поцілили неподалік дев’ятиповерхівки. Ще одна ракета влучила під під’їзд п’ятиповерхівки, що й забрало життя мирних мешканців. Також загарбники поцілили в одну зі шкіл та підприємство.

Вони влучили прямо перед одним із під’їздів. Серйозно пошкоджена дев’ятиповерхівка та п’ятиповерхівка у різних частинах міста, –

додав Кім.

Крім того, Віталій Кім спростував інформацію про відсутність світла внаслідок обстрілів. Він зауважив, що відповідної інформації не надходило.

Він додав, що всі заходи безпеки рятувальники вже виконали. Також вони евакуювали тих мешканців міста, котрим загрожувала небезпека. Одну з пожеж вдалося локалізувати. Наразі відбувається розчищення місць влучання, а також пошукові роботи.

Крім того, очільник ОВА зазначив, що ворожа ракета влучила в подвір'я школи. Внаслідок цього один з корпусів зазнав руйнувань. Повибивало вікна. Але, на щастя, не постраждав ніхто.

Уночі обстріляли Дніпропетровщину

Про це розповів глава ОВА Валентин Резніченко. Він зауважив, що били загарбники по Нікопольському району. Його атакували тричі.

Загалом російські військові обстріляли як Нікопольську, так і Марганецьку громади. Усього випустили з важкої артилерії 75 снарядів. На щастя, минулося без жертв, а також потерпілих.

По самому Нікополю били двічі. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 20 будинків, кілька газогонів, а також ліній електропередачі. Загалом без світла перебували близько 3000 сімей. Уже відомо, що частині з них вдалося повернути електроенергію. Ремонтні роботи тривають.

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