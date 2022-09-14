Известно, что случаи обстрелов критической инфраструктуры не единичны. От терроризма страны-агрессора граждане Украины страдают ежедневно. И если раньше оккупанты прятались за тезисом путина, что гражданские объекты россияне не обстреливают, то теперь они сами призывают к таким террористическим актам.

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Угроза в Николаеве

Николаевщина – одна из областей, беспощадно обстреливаемых оккупантами. Так, в ночь на 14 сентября они нанесли очередной массированный удар по городу, в результате чего погибли два человека и были разрушены жилые дома. Глава ОВА отметил, что за эту ночь зафиксировали 7 "прилетов".

Поэтому к сообщению главы Николаевской ОВ следует обязательно прислушаться.

В течение дня по объектам тепло- и электрогенерации возможны обстрелы в городе Николаев. Держитесь подальше от них.

Следите за сигналами тревоги,

– отметил Виталий Ким.

Обстрелы Николаева: последние новости

14 сентября после 1 ночи Николаев массированно обстреляли . Мэр города Александр Сенкевич отметил, что в результате повреждены также жилые дома. Это еще раз подтверждает тот факт, что оккупанты целенаправленно избивают по гражданским. На местах попаданий работают аварийные бригады и спасатели.

Не могли оккупанты оставить без внимания и День города . 10 сентября они решили "поздравить" обстрелами Николаев и область. Одна из ракет потопила старое судно .

В ту же ночь обломки от вражеской ракеты прошли тело 16-летнего парня. Как отметила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, его от смерти спасло чудо. Подросток остался в живых, хотя на его теле и будут напоминания о том, что он пережил.

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