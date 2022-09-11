Україна поки не має засобів проти дальніх бомбардувальників
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він повідомив, що росіяни використали бомбардувальники Ту-22 М3.
До речі В Україні планують розробити трирівневу систему у сфері ППО – ПРО
Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що окупанти, ймовірно, завдали удару ракетами Х-22.
Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострова і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави,
– повідомив Юрій Ігнат.
Він розповів, що є деяка інформація про вибухи, однак вона потребує підтвердження.
Юрій Ігнат зазначив, що в України поки немає засобів, якими можна дістати дальні російські бомбардувальники. Та водночас він висловив переконання, що відповідні засоби будуть.
Де зафіксовано "прильоти" 11 вересня
- У неділю, 11 вересня, близько полудня по всій Україні оголошувалась повітряна тривога. "Прильоти" зафіксували у Вознесенську на Миколаївщині.
- Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що росія вдарила по цивільних об'єктах. За її словами, є постраждалі.
- Над Дніпропетровщиною ППО збила ворожу ракету.
- Зауважимо, що зранку 11 вересня російську ракету було збито також на Уманщині, внаслідок чого уламки впали на житловий будинок. Ще дві ракети ворога були збиті вночі на Миколаївщині.
- Уночі окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра та вкотре обстріляли Миколаїв. Неспокійно було на Харківщині, які росіяни обстріляли з РСЗВ та зенітних ракет С-300.
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