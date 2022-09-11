Україна поки не має засобів проти дальніх бомбардувальників

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він повідомив, що росіяни використали бомбардувальники Ту-22 М3.

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Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що окупанти, ймовірно, завдали удару ракетами Х-22.

Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострова і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави,

– повідомив Юрій Ігнат.

Він розповів, що є деяка інформація про вибухи, однак вона потребує підтвердження.

Юрій Ігнат зазначив, що в України поки немає засобів, якими можна дістати дальні російські бомбардувальники. Та водночас він висловив переконання, що відповідні засоби будуть.

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