Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Ранее он предупреждал, что по объектам тепло- и электрогенерации Николаева возможны обстрелы.

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Николаев обстреляли ракетами С-300

Ким отметил, что 13 сентября россияне выпустили по Николаеву около 10 ракет. В результате ударов погибли 2 человека, 3 получили ранения. Значительные разрушения получила школа, частный дом, девяти-, пятиэтажка, ряд предприятий.

По некоторым целям россияне стреляли вторично. Понятно, что эти здания уже разрушены, но они непонятно для чего вторично стреляют в одну и ту же цель.

– заметил глава Николаевской ОВА.

Также он добавил, что попадание произошло не именно в то место, где и в прошлый раз. Здание большое, так что просто попали рядом. Они выпускают по одной цели 2-3 ракеты – некоторые попадают в нее, а некоторые – рядом.

Глава Николаевской ОВА продолжил, что в ночь на 15 сентября обстрелы были лишь на окраинах городов, без разрушений и жертв. Кроме того, за эти 2 дня обстрелы из РСЗО и артиллерии были по всей линии фронта. Многие ракеты попали просто в поле.

Жители Николаевской области возвращаются

Ким рассказал, что жители Николаевщины возвращаются домой. Больше – в безопасные районы области, меньше – непосредственно в областной центр. На возвращение гражданских в область влияют успехи ВСУ.

"Двигается линия фронта. Военные двигаются вперед. Чем дальше они, скажем так, в сторону Крыма, тем больше гражданских возвращается в Николаевскую область", – подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Перебои с электро- и водоснабжением

Председатель Николаевской ОВА отметил, что в области периодически происходят перебои с электро- и водоснабжением. Однако все быстро ремонтируют, попаданий по объектам критической инфраструктуры нет.

Что касается воды, из-за того, что она более соленая, не питьевая, а техническая, выросло количество аварий на водопроводах,

– заметил Ким.

Николаевщина готова к отопительному сезону

Он рассказал, что Николаевщина готова к отопительному сезону. До 15 октября планируется протестировать систему, отремонтировать порывы.

"Мы будем заходить в отопительный сезон одними из последних. Мы на Юге Украины, и температура у нас немного теплее", – подытожил глава Николаевской ОВА.

Ким об обстрелах и ситуации в Николаеве: смотрите видео

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