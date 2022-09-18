Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что воду в районах города восстановят в течение дня.

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Что случилось

Вчера, 17 сентября, в Николаеве произошла авария на водопроводной сети, и водоснабжение в городе прекратилось. Около 11 утра жителей предупредили, что воды не будет до 20:00.

Однако она так и не появилась – мэр предупредил, что сеть починить не успевают, однако бригада "Николаевводоканала" делает все возможное, чтобы как можно скорее подать воду.

Сегодня с утра появилось сообщение, что вода появится в течение суток 18 сентября.

Сейчас заполняем водой все имеющиеся в городе резервуары. Поэтому в каждом районе в течение дня будет постепенно восстанавливаться централизованное водоснабжение. Спасибо ремонтным бригадам за тяжелый труд!,

– написал Сенкевич

В городе постоянные проблемы с водой

Из-за ракетных обстрелов в Николаеве постоянные проблемы с водой. Ее часто нет, а если и есть, то вообще непригодна для питья и приготовления пищи – только для технических нужд. Ею даже невозможно помыться, поскольку она оранжевого цвета.

Питьевую воду в город присылают гуманитарные фонды, однако этого мало, поскольку всем жителям города ежедневно нужна питьевая и чистая вода.

Также в городе бурят буровые скважины, где можно набирать питьевую чистую воду. Каждый день на таких водопоях образуются большие очереди.

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